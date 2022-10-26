СОЧИ, 26 окт — ПРАЙМ. Минцифры России фиксирует падение числа случаев телефонного мошенничества с августа, в зависимости от источника статистики их число упало на величины от 40 до 200%, заявил директор департамента обеспечения кибербезопасности ведомства Владимир Бенгин.

"У каждого своя статистика, мы собираем много с каких источников разные статистические показатели… С августа очень четкая тенденция на снижение, у некоторых… это в три раза, у кого-то это на 40%", — сказал Бенгин в ходе форума "Спектр".

По его словам, такое радикальное снижение произошло по двум причинам: взаимодействию крупных мобильных операторов между собой, а также активная борьба с мошенниками силовых ведомств.

По словам главы Роскомнадзора Андрея Липова, система "Антифрод", которая позволит ограничить возможности мошенников использовать технологии подмены номера, заработает в России в следующем году.