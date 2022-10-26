МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Более 63 миллионов рублей выиграл житель Краснодарского края, купив билет лотереи "Спортлото "6 из 45" в мобильном приложении, сообщили РИА Новости в крупнейшем распространителе гослотерей "Столото". Россиянам рассказали, когда им на юбилей положены особые выплаты

В конце мая этого года житель Красноярска выиграл 67,516 миллиона рублей в государственной лотерее "Все или ничего", что является последним выигрышем более 50 миллионов рублей.

"26 октября 2022 года в ходе 8030-го тиража гослотереи "Спортлото "6 из 45" был разыгран многомиллионный суперприз — 63 141 240 рублей. Удача улыбнулась участнику из Краснодарского края, купившему билет в мобильном приложении "Столото". Благодаря дополнительно отмеченным числам совокупный выигрыш участника составил 63 874 740 рублей", — рассказали в компании.

Там отметили, что победитель еще не обратился за выигрышем. Уточняется, что житель Краснодарского края использовал 28 различных комбинаций в двух тиражах подряд, стоимость заветного билета — 1680 рублей.

По правилам "Спортлото "6 из 45", чтобы стать обладателем суперприза, необходимо угадать все шесть чисел выигрышной комбинации. Победной для него оказалась комбинация 4, 28, 11, 9, 1, 8.

За 2021 год совокупная сумма выигрышей участников этого региона превысила 1,639 миллиарда рублей. В Краснодарском крае приобрели более 8,65 миллиона счастливых лотерейных билетов. За прошлый год благодаря "Столото" свыше 60 жителей стали лотерейными миллионерами, еще 63 человека выиграли призы от 500 тысяч до миллиона рублей.