МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Конкретных разочарований нет, заявил Владимир Путин, говоря об оргвыводах по итогам 2022 года. Путин назвал предстоящее десятилетие самым важным после окончания ВОВ

В ходе пленарной сессии ее модератор Федор Лукьянов задал вопрос президенту России о том, разочаровало ли его что-то в текущем году, и нужны ли какие-то организационные выводы.

"Оргвыводы всегда нужны. Если вы имеете в виду какие-то кадровые решения, это естественный процесс, все время нужно думать об обновлении по различным направлениям, готовить новые кадры, выводить на новый уровень людей, которые способны работать над задачами более высокого уровня, чем те, над которыми они работали раньше — конечно, это естественное дело", — заключил президент России.

"Но так, чтобы сказать, что кто-то там меня в чем-то разочаровал, и нужно кого-то разгонять — такого нет, конечно", — отдельно отметил Путин.

Глава государства в четверг выступил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".