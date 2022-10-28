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https://1prime.ru/society/20221028/838618753.html
Небензя: гендиректор МАГАТЭ Гросси поднял вопрос "грязной бомбы"
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НЕБЕНЗЯ: ГЕНДИРЕКТОР МАГАТЭ ГРОССИ ВЫСТУПИЛ С ДОКЛАДОМ ПО ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС ПЕРЕД СОВБЕЗОМ ООН И ПОДНЯЛ ВОПРОС "ГРЯЗНОЙ БОМБЫ" ПРАЙМ, 28.10.2022
новости, энергетика, общество , экономика, василий небензя, рафаэль гросси, магатэ, совбез оон, запорожская аэс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
НЕБЕНЗЯ: ГЕНДИРЕКТОР МАГАТЭ ГРОССИ ВЫСТУПИЛ С ДОКЛАДОМ ПО ЗАПОРОЖСКОЙ АЭС ПЕРЕД СОВБЕЗОМ ООН И ПОДНЯЛ ВОПРОС "ГРЯЗНОЙ БОМБЫ"