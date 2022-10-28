МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Стратегия национальной обороны США, опубликованная в четверг, не является достаточно серьезной и представлена с целью произвести впечатление на общественность перед промежуточными выборами в конгресс, заявил РИА Новости бывший офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Филип Джиральди. Министр финансов США Йеллен оценила состояние американской экономики

Министерство обороны США в четверг опубликовало стратегию национальной обороны. Согласно тексту, США видят свою задачу в том, чтобы снизить риски ядерной войны, и для достижения этой цели будут стремиться к взаимодействию с остальными атомными державами. Стратегия описывает Россию как острую угрозу, которая несет риски интересам и ценностям Вашингтона.

"Думаю, что ее следует рассматривать в контексте предстоящих выборов. Это по большей части пропаганда — и недостаточно серьезная", — заявил он.

"Полагаю, что большая часть (использованного) языка является государственной медиаречью, настроенной на обращение к конкретным целевым группам в Соединенных Штатах и Европе", — добавил эксперт.

По мнению Джиральди, опубликованный в четверг Пентагоном документ не является выдержанным. Он также указал, что стратегия постоянно говорит про необходимость противостояния России, которая упоминается в документе 71 раз.

"Кремль описан как "непосредственная и устойчивая угроза международному миру и стабильности", — подчеркнул Джиральди.

Комментируя позицию США по отношению к Китаю в рамках стратегии, эксперт усомнился в готовности Вашингтона превратить Пекин во "врага". Кроме того, Джиральди указал на нарастающее беспокойство в Европе относительно того, что напряженность отношений США и Китая может перерасти, по меньшей мере, в торговую войну в случае ответных действий со стороны КНР.

"Разве могут Соединенные Штаты позволить себе превратить таких противников во врагов, учитывая множество внутренних проблем, включая бесконтрольную инфляцию и госдолг?" — резюмировал он.