МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Западные страны имеют слабое представление о целях Украины, о ходе боевых действий, — такое мнение в статье для американского издания The Hill выразил директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински. Коллективный Запад своровал многие российские активы, заявил Песков

Он утверждает, что "Запад, во всяком случае публично, имеет очень скромное представление о целях и намерениях Украины, а также о ее потерях и ходе боевых действий — за исключением сообщений в соцсетях и СМИ".

По мнению Хумински, Запад, опасаясь вызвать споры в стане союзников, намерено игнорирует вопрос, чем должен завершиться конфликт.

"Если Германия и Франция действительно расходятся во взглядах на окончание кризиса с Эстонией и Польшей, а также США и Великобританией, единству грозит раскол, который откроет новые возможности для России", — считает автор.