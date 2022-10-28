The Hill обвинил Запад в незнании ситуации на Украине
The Hill: Запад имеет слабое представление о целях Украины
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Западные страны имеют слабое представление о целях Украины, о ходе боевых действий, — такое мнение в статье для американского издания The Hill выразил директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински.
Он утверждает, что "Запад, во всяком случае публично, имеет очень скромное представление о целях и намерениях Украины, а также о ее потерях и ходе боевых действий — за исключением сообщений в соцсетях и СМИ".
По мнению Хумински, Запад, опасаясь вызвать споры в стане союзников, намерено игнорирует вопрос, чем должен завершиться конфликт.
"Если Германия и Франция действительно расходятся во взглядах на окончание кризиса с Эстонией и Польшей, а также США и Великобританией, единству грозит раскол, который откроет новые возможности для России", — считает автор.
https://1prime.ru/society/20221028/838619808.html
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