"Госуслуги" открыли обновленную форму для записи к врачу в десяти регионах
Жителям десяти регионов стала доступна обновленная запись к врачу на портале "Госуслуги"
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Обновленная форма для записи к врачу на "Госуслугах" стала доступна для десяти регионов, сообщает Минцифры.
Ранее формой могли воспользоваться только жители Калужской области и Дагестана. При этом пользователи портала с ее помощью записались на прием уже более 125 тысяч раз, отмечается в телеграм-канале ведомства.
Как напомнили в министерстве, функционал услуги базируется на технологии "витрины данных", что позволяет аккумулировать и анализировать информацию о расписаниях врачей из региональных медицинских систем. Кроме того, с ее помощью можно снизить количество технических ошибок до менее чем одного процента.
Обновление стало доступно в следующих субъектах:
Астраханская область,
Нижегородская область,
Оренбургская область,
Пензенская область,
Башкирия,
Кабардино-Балкария,
Карелия,
Ямало-Ненецкий автономный округ.
Минцифры заявило, что продолжит развивать и масштабировать новые услуги в российских регионах.
https://1prime.ru/society/20221028/838624736.html
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