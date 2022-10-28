МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Обновленная форма для записи к врачу на "Госуслугах" стала доступна для десяти регионов, сообщает Минцифры.

Хакер

На "Госуслугах" появился раздел по кибербезопасности

Ранее формой могли воспользоваться только жители Калужской области и Дагестана. При этом пользователи портала с ее помощью записались на прием уже более 125 тысяч раз, отмечается в телеграм-канале ведомства. 

Как напомнили в министерстве, функционал услуги базируется на технологии "витрины данных", что позволяет аккумулировать и анализировать информацию о расписаниях врачей из региональных медицинских систем. Кроме того, с ее помощью можно снизить количество технических ошибок до менее чем одного процента.

Обновление стало доступно в следующих субъектах:

  • Астраханская область,
  • Нижегородская область,
  • Оренбургская область,
  • Пензенская область,
  • Башкирия,
  • Кабардино-Балкария,
  • Карелия,
  • Ямало-Ненецкий автономный округ.

Минцифры заявило, что продолжит развивать и масштабировать новые услуги в российских регионах. 