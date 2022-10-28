МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Московский суд заочно арестовал задержанного в Италии сына губернатора Красноярского края Артема Усса. Санкция на арест выдана по статье об отмывании крупной суммы денег, сообщили РИА Новости в суде. Суд пересмотрит вопрос об ответственности экс-топов по долгам Финпромбанка

В базе МВД России Артем Усс числится объявленным в розыск.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Усса А.А. меры пресечения в виде заключения под стражу", — заявили в суде, уточнив, что он объявлен в международный розыск.

В суде уточнили, что Уссу вменяется статья по отмыванию денег (174 УК РФ)

В соответствии с этим решением Россия в праве требовать экстрадицию Усса на родину.

Ранее американское министерство юстиции сообщило, что США предъявили пяти гражданам России, включая Артема Усса, обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег. Сына губернатора задержали 17 октября. По закону американская сторона обязана для экстрадиции предоставить итальянскому правосудию материалы дела в течение полутора месяцев.