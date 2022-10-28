МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об окончании проведения мероприятий по частичной мобилизации. ЦБ будет реагировать на все случаи нарушения прав мобилизованных заемщиков

"Тех, кто участвует в боевых действиях, получат статус ветерана боевых действий и соответствующий пакет социальных льгот. Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание — 300 тысяч человек — выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется", — сказал Шойгу.

По его словам, призваны и направлены в войска уже более 1300 представителей органов исполнительной власти, а также свыше 27 тысяч предпринимателей и 13 тысяч добровольцев. Средний возраст мобилизованных около 35 лет.

"На данный момент 218 тысяч человек проходят подготовку", — заверил Шойгу. Завершили обучение и направлены в район проведения специальной военной операции на Украине 82 тысячи человек, из них более 41 тысячи действуют в составе подразделений, отметил он.

Ранее Владимир Путин поручил к ноябрю установить для мобилизованных довольствие не менее 195 тысяч рублей в месяц. При этом регионы также объявляли собственные меры поддержки.

Частичная мобилизация была объявлена в России указом Путина с 21 сентября. Как говорил Шойгу, призыву из запаса подлежат 300 тысяч человек, в первую очередь — имеющие боевой опыт и необходимую в войсках военно-учетную специальность.