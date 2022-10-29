МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, рассказывая о прошлых встречах с президентом РФ Владимиром Путиным, заявила, что он произвел впечатление посвященного в курс дела человека, но сейчас, по ее мнению, он "сильно изменился". Лагард назвала высокие цены на энергию одним из главных рисков для ЕС

"Он (Путин) был невероятно… посвященным в курс дела человеком. Поэтому он знал свои документы вдоль и поперек, ему не нужны были его бумаги, он не нуждался в том, чтобы его кто-то подготавливал заранее. Он знал все это", — отметила она в интервью радиостанции RTE, цитаты из которого приводит газета Irish Times.

По мнению Лагард, эти качества Путина связаны с его работой в КГБ в прошлом.

Однако, как считает глава ЕЦБ, президент РФ "сильно изменился". "Я уверена, что он сильно изменился, потому что он не был таким больным, каким он является сейчас", — сказала Лагард, назвав его "ужасающим".