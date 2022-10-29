С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт — ПРАЙМ. В осенне-зимнем расписании аэропорта Пулково запланировано выполнение рейсов по 64 российским направлениям, а также по 25 международным маршрутам, сообщает ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). Самолеты из "Шереметьево" будут летать по 105 маршрутам

"С 30 октября 2022 года аэропорт Пулково начнет работать по осенне-зимнему расписанию… В новом сезоне запланировано выполнение регулярных рейсов по 64 российским направлениям", — говорится в сообщении.

Новыми перевозчиками на рейсах из Петербурга станут: авиакомпания "Ижавиа", которая запустит рейсы в Калининград, и "Аэрофлот" на направлении Минеральные Воды. Планируются полеты в Казань и Новокузнецк по туристической программе чартерных рейсов.

В международной программе полетов из аэропорта "Пулково" новыми станут следующие направления: Шарм-Эль-Шейх авиакомпании AlMasria Universal Airlines, Астана (Казахстан) SCAT Airlines и Коломбо (Шри-Ланка) AZUR air. Также планируется увеличение частот в Стамбул, Анталью, Ереван, Баку, Ташкент, Самарканд и Хургаду. Новым перевозчиком на направлении Стамбул станет авиакомпания "Россия", которая начнет выполнять рейсы в партнерстве с "Библио-Глобус".

"Всего прямые перелеты будут осуществляться из Санкт-Петербурга в 25 зарубежных городов", — говорится в сообщении.

Аэропорт "Пулково" занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России. Главным оператором "Пулково" с 2010 года является международный консорциум "Воздушные ворота северной столицы", который на основе государственно-частного партнерства управляет аэропортом и реализует проект его реконструкции и развития.