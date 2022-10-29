В осенне-зимнее раписание Пулково войдут 64 рейса по России и 25 международных маршрутов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт — ПРАЙМ. В осенне-зимнем расписании аэропорта Пулково запланировано выполнение рейсов по 64 российским направлениям, а также по 25 международным маршрутам, сообщает ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").
"С 30 октября 2022 года аэропорт Пулково начнет работать по осенне-зимнему расписанию… В новом сезоне запланировано выполнение регулярных рейсов по 64 российским направлениям", — говорится в сообщении.
Новыми перевозчиками на рейсах из Петербурга станут: авиакомпания "Ижавиа", которая запустит рейсы в Калининград, и "Аэрофлот" на направлении Минеральные Воды. Планируются полеты в Казань и Новокузнецк по туристической программе чартерных рейсов.
В международной программе полетов из аэропорта "Пулково" новыми станут следующие направления: Шарм-Эль-Шейх авиакомпании AlMasria Universal Airlines, Астана (Казахстан) SCAT Airlines и Коломбо (Шри-Ланка) AZUR air. Также планируется увеличение частот в Стамбул, Анталью, Ереван, Баку, Ташкент, Самарканд и Хургаду. Новым перевозчиком на направлении Стамбул станет авиакомпания "Россия", которая начнет выполнять рейсы в партнерстве с "Библио-Глобус".
"Всего прямые перелеты будут осуществляться из Санкт-Петербурга в 25 зарубежных городов", — говорится в сообщении.
Аэропорт "Пулково" занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России. Главным оператором "Пулково" с 2010 года является международный консорциум "Воздушные ворота северной столицы", который на основе государственно-частного партнерства управляет аэропортом и реализует проект его реконструкции и развития.
https://1prime.ru/society/20221029/838640471.html