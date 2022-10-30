МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Правительство Великобритании призывают провести срочное расследование после появления сообщений о том, что личный телефон бывшего премьер-министра страны Лиз Трасс был взломан, сообщает телеканал Sky News. Карл III принял отставку премьер-министра Лиз Трасс

Ранее газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщила, что личный телефон Трасс был взломан, когда она находилась на посту министра иностранных дел страны, произошла утечка деталей переговоров с союзниками и обсуждения поставок оружия Украине. Подробности об инциденте "были скрыты тогдашним премьер-министром Борисом Джонсоном и секретарем кабинета министров Саймоном Кейсом", которые предпочли не придавать это огласке. Газета предположила, что телефон был взломан "российскими агентами".

"Правительство призывают провести срочное расследование после появления сообщений о том, что телефон, принадлежащий Лиз Трасс, был взломан Россией… Либеральные демократы и лейбористская партия назвали обвинения "чрезвычайно серьезными" и "тревожными", — говорится в сообщении телеканала.

Руководитель британского парламентского комитета по обороне Тобиас Эллвуд заявил телеканалу, что "комитет парламента по разведке и безопасности должен провести дальнейшее расследование".

Ранее британское правительство во главе с Трасс столкнулось со шквалом критики из-за нового плана поддержки экономики и опасений, что для его реализации правительство увеличит размер госдолга. План был представлен в парламенте экс-главой минфина Квази Квартенгом и предполагал масштабное снижение налогов. После его объявления доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%, что означает снижение спроса на долговые бумаги. В связи с этим курс фунта стерлингов резко упал и в ходе торгов опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт. В связи с этим избранная в сентябре Трасс была вынуждена подать в отставку после пребывания в должности лишь 44 дня.