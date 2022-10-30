МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Читатели британской газеты The Daily Mail саркастически отреагировали на статью о "взломе" личного телефона экс-премьера Великобритании Лиз Трасс якобы русскими хакерами. Global Times рассказала, как отставка Трасс скомпрометировала Запад

Как пишет издание, из-за взлома, который произошел еще летом, когда Трасс возглавляла МИД Соединенного Королевства, хакерам удалось узнать сверхсекретные детали о переговорах с основными союзниками Великобритании.

Читатель с ником LordBurl охарактеризовал эту ситуацию таким словами: "Полная катастрофа во всех аспектах".

При этом читатель Theeviloneonline выразил недоумение: "Не могу поверить, что ей разрешили использовать личный телефон для правительственных нужд, и что она как член правительства не проверялась на регулярной основе. Безопасность в Великобритании — безумие".

"Было ли что-либо, что она сделала и что можно считать успехом?" — задался риторическим вопросом пользователь с ником Paul.

А SmokeHill вспомнил фото Трасс, сидящей в танке на полигоне НАТО: "И когда же это было, наверное, когда она выпендривалась на том танке в Эстонии".

"Она была бесполезна, вплоть до некомпетентности, на каждом посту, который она занимала в кабинете министров. Никогда ни перед кем не отчитывалась, никогда не осознавала своей презренной недееспособности. Я понятия не имею, откуда у нее уверенность в себе", — добавил пользователь RosieSand.