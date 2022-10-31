МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков отказался от российского гражданства, соответствующая справка онопубликовна им в Instagram* (запрещена в РФ как экстремистская). В ООН ожидают, что страны обеспечат доступ российских удобрений на рынки

"Я принял решение отказаться от российского гражданства", — сообщил он.

Предприниматель также прикрепил фото справки о выходе из гражданства, датированную 26 октября.

В конце апреля холдинг "Интеррос" сообщил, что приобретает 35% акций группы "Тинькофф" (TCS Group).

* Соцсеть запрещена в РФ как экстремистская.