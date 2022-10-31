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Тиньков официально отказался от российского гражданства
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Основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков отказался от российского гражданства, соответствующая справка онопубликовна им в Instagram* (запрещена в РФ как экстремистская). "Я принял... ПРАЙМ, 31.10.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Основатель "Тинькофф банка" Олег Тиньков отказался от российского гражданства, соответствующая справка онопубликовна им в Instagram* (запрещена в РФ как экстремистская).
"Я принял решение отказаться от российского гражданства", — сообщил он.
Предприниматель также прикрепил фото справки о выходе из гражданства, датированную 26 октября.
В конце апреля холдинг "Интеррос" сообщил, что приобретает 35% акций группы "Тинькофф" (TCS Group).
* Соцсеть запрещена в РФ как экстремистская.