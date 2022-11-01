МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Практически каждый месяц в России вступают в силу новые законы или поправки к ним. В ноябре 2022 года у части пенсионеров появится новая доплата, будут изменены правила по поверке и электроэнергии, электронные сигареты получат сертификаты ЕАЭС, а неквалифицированным инвесторам ограничат некоторые операции. Подробнее — в материале агентства "Прайм". Минэкономразвития ожидает рост тарифов ЖКХ в 2024 году на шесть процентов

НАДБАВКИ И ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ

Россияне, отметившие в октябре текущего года свое восьмидесятилетие, с 1 ноября будут получать двойную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. Сейчас размер такой выплаты составляет 7 220 рублей 74 копейки ежемесячно. После двукратного увеличения 80-летний гражданин будет получать 14 441 рубль 48 копеек в месяц.

При этом если человек имеет стаж работы на Севере, либо у него на иждивении находятся нетрудоспособные члены семьи, то выплаты будут увеличены. Для получения фиксированной выплаты подавать никаких заявлений не нужно, ее начислят автоматически.

Помимо этого, увеличат размер доплат к пенсиям летчиков и шахтеров, чье соцобеспечение пересматривают четыре раза в год, в том числе с 1 ноября.

Напомним, что право получать доплату к пенсии имеют бывшие члены летных экипажей гражданской авиации с выслугой не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет — для женщин.

Что касается горной отрасли, то здесь право на доплату к пенсии имеют шахтеры и работники горноспасательных частей. СМИ: немецких пенсионеров ждет обеднение уже в ближайшие годы

Как сообщал ПФР, в этом году отраслевые доплаты к пенсии получают порядка 50 тысяч бывших служащих летных экипажей и 35 тысяч работников горнодобывающей отрасли.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ГОСОРГАНАХ

Использование программного обеспечения, в том числе продукты, исключительное право на которые принадлежат России, с ноября стало можно применять на условиях открытой лицензии.

Открытое программное обеспечение, с открытым исходным кодом, могут использовать в своей работе программисты для создания готового кода к новым версиям программ. Этот эксперимент нацелен на создание условий для использования открытого софта федеральными органами исполнительной власти, государственными внебюджетными фондами, а также исполнительными органами в регионах и на местах.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Еще одно нововведение касается инвестиционного рынка в России. Итак, с 1 ноября российские брокеры не смогут исполнять поручения от неквалифицированных инвесторов по покупке акций или других ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате такой сделки доля этих бумаг в портфеле начнет превышать отметку в 10 процентов. Такое распоряжение регулятор финансового сектора российской экономики в лице Банка России дал 6 сентября 2022 года. Оно вступает в силу с 1 ноября этого года.

В октябре ЦБ уже вводил похожий запрет: было запрещено проводить сделки с ценными бумагами эмитентов из недружественных стран, если в итоге таких действий их доля превысит 15 процентов. В декабре лимит снова сократят — уже до пяти процентов.

МАРКИРОВКА ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ

Уже завтра — 2 ноября — вступает в силу решение Совета Евразийской экономической комиссии о маркировке электронных сигарет и электрических табачных испарителей.

В формате ЕАЭС (входят пять стран, Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия) было принято решение начать маркировать электронные сигареты и электрические испарители средствами идентификации. Участники торгового альянса будут самостоятельноопределять сроки и порядок маркировки, экономическую комиссию будет необходимо уведомлять об этом за полгода до начала процедуры.

Немаркированную продукцию на территории перечисленных стран продавать запретят, эта дата будет установлена позднее.

НОВЫЙ ГОСТ В ЖКХ

1 ноября вступил в силу новый ГОСТ по проверке счетчиков приборов учета в квартирах и домах.

Эти правила разработаны для защиты прав россиян от мошенников, которые часто представляются как службы по поверке и ремонту счетчиков для воды или света.

В документе перечислены единые на всю страну требования к компаниям, проводящим поверку счетчиков. В том числе, у юрлица должна быть соответствующая аккредитация и документация, где подробно прописана сама процедура поверки. Проверить компанию, можно на сайте Росаккредитации: https://fsa.gov.ru.