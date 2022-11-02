МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил в ходе приветственного слова участникам итогового форума активных граждан "Сообщество" "Народное единство: суверенитет, созидание и справедливость!" особое значение вопросов консолидации в условиях внешнего давления. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Путин поручил предоставить субъектам России право вводить курортный сбор

"Подчеркну, сегодня, в условиях беспрецедентного внешнего давления, вопросы консолидации нашего общества приобретают особое значение. Убеждён, только вместе мы сможем достойно отвечать на любые вызовы, уверенно решать самые сложные задачи", — сказано в телеграмме.

Российский лидер также добавил, что с каждым годом встречи на форуме укрепляют свой созидательный потенциал, объединяют вокруг серьёзных задач всё больше сторонников — энергичных людей с активной жизненной, гражданской позицией, тех, кто не боится трудностей, стремится реальными делами участвовать в жизни страны, вносить вклад в воспитание подрастающего поколения, в решение проблем развития родных городов и посёлков.

Он подчеркнул, что в этом году в федеральных округах состоялось более 160 мероприятий и сегодня, завершая эту масштабную форумную кампанию, в Москву съехались делегаты со всей страны, в том числе из новых регионов РФ.

"На площадке форума вам предстоит подвести итоги проделанной работы, обменяться опытом и, конечно, обсудить важные, требующие единых подходов темы. В том числе речь идёт об участии Общественной палаты России, НКО, волонтёрских и других организаций в реализации национальных проектов, налаживании эффективных механизмов обратной связи, поддержке инициатив граждан", — добавляется в сообщении.

Итоговый форум Общественной палаты РФ "Сообщество" пройдет 2-3 ноября.