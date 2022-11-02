МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пока не принял решение, будет ли он участвовать в следующих выборах президента в 2024 году, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

"Нет", — ответил он на вопрос, принял ли уже Путин такое решение.