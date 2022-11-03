МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Российские торговые сети планируют в кратчайшие сроки восстановить ассортимент алкоголя за счет его поставок в рамках параллельного импорта, сообщил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Омбудсмен предрек снижение стоимости алкоголя в ресторанах

"Торговые сети планируют вести работу по поставке алкоголя в рамках параллельного импорта. … Ритейлеры будут стремиться восстановить ассортимент данной продукции в максимально короткие сроки, чтобы удовлетворить потребительский спрос", — приводится заявление Караваева в официальном Telegram-канале Ассоциации.

Перед этим вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов сообщил РИА Новости, что если не будет "бюрократических проволочек", то зарубежный алкоголь в рамках параллельного импорта может попасть в российские рестораны уже через месяц.

Ранее в среду министерство промышленности и торговли РФ включило алкоголь в перечень товаров, разрешенных для ввоза в рамках параллельного импорта. В список вошёл ряд иностранных брендов вина, шампанского и крепких алкогольных напитков. Среди них — Jagermeister, White Horse, Jack Daniel's, Bell's, Sheridan's, Jose Cuervo и другие.

В августе АКОРТ направила письмо на имя вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко с просьбой разрешить параллельный импорт ряда алкогольных брендов, чтобы избежать дефицита продукции.