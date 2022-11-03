ООН, 3 ноя — ПРАЙМ. К концу текущего века температура на планете Земля может вырасти на 2,8 градуса, сообщил журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш. Генсек ООН поприветствовал возврат России в продуктовую сделку

Генсек подчеркнул, что выбросы парниковых газов в мире по-прежнему растут до рекордных значений и вместо предсказаний ученых об их снижении на 45% к 2030 году они вырастут на 10%.

"Между тем, к концу века температура может подняться на целых 2,8 градуса", — предупредил он.

Гутерреш выразил надежду, что в ходе предстоящей климатической конференции COP27 удастся начать инициативу, "которая защитила бы каждого человека на земле при помощи системы раннего предупреждения в течение пяти лет".

По его словам, COP27 призвана заложить основу для гораздо более быстрых и решительных действий по борьбе с изменением климата сейчас и в это крайне важное десятилетие, когда глобальная климатическая борьба будет выиграна либо проиграна.

"Нам нужно, чтобы все страны и все люди участвовали в этих событиях", — подчеркнул генсек.

В Шарм-эш-Шейхе с 6 по 18 ноября будет проходить 27-я конференция ООН по изменению климата.