МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Информация о мошенничестве со списанием денег у пользователей Wildberries за покупки, которые они не совершали, не соответствует действительности, банковская операция была санкционирована самим клиентом, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. Wildberries сообщает о росте спроса на спорттовары в разы

Ранее в четверг в СМИ появилась информация, что мошенники получают данные кредитных карт, а после привязывают карту к аккаунту пользователя в Wildberries и совершают фиктивные платежи в пользу сторонней фирмы, которая своим названием схожа с маркетплейсом. Отмечалось, что у одной из пострадавших перевод средств осуществлялся фирме Wildberries Podol'sk.

"Информация о том, что пользователи Wildberries столкнулись с мошенническими действиями, не соответствует действительности. Мы провели внутреннюю проверку: банковская карта пользователя была привязана с помощь помощью 3ds и SMS-верификацией через свой банк. Таким образом, по нашим данным операция была санкционирована пользователем", — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что привязка карт на онлайн-площадке всегда происходят с помощью SMS-подтверждения или push-уведомлений, поэтому несанкционированные оплаты возможны только если покупатель сам передаст свои банковские данные сторонними лицу или установит вредоносное приложение.

"Призываем покупателей проявлять бдительность — не предоставлять данные своих банковских карт третьим лицам", — заключили в компании.