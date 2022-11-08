МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. В среднем максимальный размер единого пособия для семей с детьми составит 13 900 рублей, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков. Путин призвал не забывать о доходах семей с детьми

"Новое пособие будет предоставляться по принципам социального казначейства, то есть по одному заявлению, поданному в электронном виде без сбора справок. При назначении будет использоваться комплексная оценка нуждаемости. Размер пособия я уже озвучил. Хочу сказать, что в среднем максимальный размер такого пособия в нашей стране составит 13 900 рублей", — сказал Котяков на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по вопросам поддержки доходов семей с детьми.

Единое пособие охватит российские семьи, воспитывающие более 10 миллионов детей, добавил он.

Также он отметил, что финансовое обеспечение этой выплаты будут осуществляться за счет средств федерального бюджета и бюджетов регионов РФ.

Ранее Котяков говорил, что с 1 января 2023 года предусмотрен переход на единую выплату — ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Эта выплата объединит семь действующих сегодня мер поддержки, что позволит семьям получать помощь из бюджета на единых условиях от рождения ребенка до его 17-летия.

Универсальное пособие начнут назначать в России с 1 января 2023 года. Оно объединит пособия от момента беременности женщины до достижения ребенком возраста 17 лет. Выплаты будут назначаться по единым правилам с применением комплексной оценки нуждаемости.