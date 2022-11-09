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Погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов
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Погиб заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов, заявили в администрации региона. "Это правда", — сказали в пресс-службе администрации в ответ на соответствующий... ПРАЙМ, 09.11.2022
общество , новости, херсонская область, кирилл стремоусов, смерть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Погиб заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов, заявили в администрации региона.
"Это правда", — сказали в пресс-службе администрации в ответ на соответствующий вопрос журналистов.
По сообщениям Telegram-каналов, Стремоусов погиб в ДТП.
Чиновник ранее активно занимался общественной деятельностью в регионе.