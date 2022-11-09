МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Погиб заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов, заявили в администрации региона.

Понтонная переправа в Херсоне

Херсонская область закрыла въезд для гражданских лиц

"Это правда", — сказали в пресс-службе администрации в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

По сообщениям Telegram-каналов, Стремоусов погиб в ДТП.

Чиновник ранее активно занимался общественной деятельностью в регионе.