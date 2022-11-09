КОМАНДНЫЙ ПУНКТ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГРУППИРОВКИ РОССИЙСКИХ ВОЙСК, 9 ноя — ПРАЙМ. Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу поручил командующему Объединенной группировкой войск России Сергею Суровикину принять все меры для безопасной переброски войск на Херсонском направлении с правого на левый берег Днепра.

"Приступайте к отводу войск и примите все меры, чтобы обеспечить безопасную переброску личного состава, вооружения и техники за реку Днепр", — поручил Шойгу Суровикину на командном пункте объединенной группировки войск.

Шойгу отметил, что приоритетом для командования является жизнь и здоровье российских солдат, а также недопущение угрозы для гражданского населения.

Такое решение было принято по предложению Суровикина. Командующий Объединенной группировкой войск отметил, что данный маневр позволит сохранить жизни военнослужащих, а также боеспособность группировки войск, "держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно". Он также добавил, что в результате такого решения появится возможность высвободить часть сил, для их задействования для активных действий, в том числе наступательного порядка, на других направлениях в зоне проведения операции.

Говоря о причинах предложения о переброске войск на левый берег, Суровикин отметил риск ракетного удара со стороны Киева по плотине Каховской ГЭС и ее последующего прорыва, в результате чего возникла бы угроза полной изоляции российских войск на правом берегу реки Днепр.