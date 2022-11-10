МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Путин поручил правительству РФ доложить до 15 января по вопросу, возможно ли предоставление налоговых льгот работающим родителям или выплата пособия в неполном размере. Данные поручения российского лидера опубликованы на сайте Кремля. Путин поручил представить предложения по ускоренному росту МРОТ

"Правительства РФ… разработать и представить комплекс мер в целях увеличения реальных доходов семей, имеющих детей и являющихся получателями ежемесячного пособия на ребенка (детей), в том числе обеспечения…. Компенсации негативного влияния на доходы семей, имеющих детей, в связи с прекращением получения ежемесячного пособия на ребенка (детей). Рассмотреть возможность предоставления налоговых льгот работающим родителям или выплаты такого пособия в неполном размере", — сказано в сообщении.

Ответственным по поручению является глава правительства Михаил Мишустин. Он доложит о его исполнении до 15 января 2023 года.