МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой, а также главе Минтруда Антону Котякову взять под личный контроль организацию выплат единого пособия на детей с 2023 года. Правительство дополнительно выделит средства на ежемесячные детские выплаты

"На совещании (у президента во вторник — ред.) обсуждался запуск единого пособия на детей от рождения и до 17 лет с 1 января 2023 года. Глава государства отметил, что его оформление и получение должны быть максимально понятными, простыми и удобными для граждан. Татьяна Алексеевна (Голикова — ред.) и Антон Олегович (Котяков — ред.), пожалуйста, возьмите решение этой задачи под личный контроль", — сказал Мишустин.

Ранее во вторник глава Минтруда Котяков говорил, что с 1 января 2023 года предусмотрен переход на единую выплату — ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Эта выплата объединит семь действующих сегодня мер поддержки, что позволит семьям получать помощь из бюджета на единых условиях от рождения ребенка до его 17-летия.