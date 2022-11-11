Объединенные офисы ПФР и ФСС заработали в российских регионах
Объединенные офисы ПФР и ФСС в пилотном режиме заработали в ряде российских регионов
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. В ряде российских регионов стартовала работа в пилотном режиме объединенных офисов Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС), говорится в публикации на интернет-портале ПФР.
"В ряде регионов в пилотном режиме уже действуют объединенные офисы клиентского обслуживания, где можно оценить удобство обращения за выплатами двух фондов. Новые клиентские службы дадут возможность россиянам быстрее и удобнее обращаться сразу за несколькими услугами в одно отделение", — сказано на сайте.
Как сообщается в публикации, процессы по подготовке организаций к объединению завершились, либо находятся на стадии высокой готовности. Так, к концу 2022 года фонд будет полностью укомплектован кадрами.
Отмечается, что объединенные структуры под названием Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации заработает с 1 января 2023 года. Кроме того, в этот день тариф уплаты страховых взносов для работодателей станет единым.
https://1prime.ru/society/20221111/838786270.html
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