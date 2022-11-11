МИД сообщил о введении запрета на въезд в Россию 200 американцам
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Россия в ответ на персональные санкции США запретила въезд в страну 200 американским гражданам, сообщили в российском МИД.
"В ответ на постоянно вводимые администрацией Джо Байдена все новые персональные санкции не только против российских официальных лиц, представителей деловых кругов и общественности, деятелей культуры, но и тех, кто по тем или иным причинам неугоден Вашингтону, на основе взаимности вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию в отношении 200 граждан США", — сказано в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.
Согласно документу, въезд на территорию России запретили представителям органов власти, законодателям и их родственникам, а также главам компаний и предприятий ВПК. Кроме того, ограничения на посещение страны коснутся раскручивающих русофобскую кампанию экспертов и лоббистов.
Так, российские власти запретили въезд сестре и братьям президента США Джо Байдена, а также пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер.
https://1prime.ru/society/20221111/838797210.html
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