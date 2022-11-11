МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Россия в ответ на персональные санкции США запретила въезд в страну 200 американским гражданам, сообщили в российском МИД. Евросоюз предположил сохранение антироссийских санкций до конца 2024 года

"В ответ на постоянно вводимые администрацией Джо Байдена все новые персональные санкции не только против российских официальных лиц, представителей деловых кругов и общественности, деятелей культуры, но и тех, кто по тем или иным причинам неугоден Вашингтону, на основе взаимности вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию в отношении 200 граждан США", — сказано в официальном заявлении внешнеполитического ведомства.

Согласно документу, въезд на территорию России запретили представителям органов власти, законодателям и их родственникам, а также главам компаний и предприятий ВПК. Кроме того, ограничения на посещение страны коснутся раскручивающих русофобскую кампанию экспертов и лоббистов.

Так, российские власти запретили въезд сестре и братьям президента США Джо Байдена, а также пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер.