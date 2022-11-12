МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Частая смена марки корма может нанести вред здоровью питомца, поэтому экспериментировать с брендами не стоит, рассказал ветеринар Алексей Князьков. Эксперт назвал, чем кормить собак и кошек в отсутствие импортных кормов

"Если вы нашли оптимальный корм, который подходит вашему питомцу, не стоит искать что-то другое… Если вы решили сочетать типы рационов, стоит обратить внимание на корма одной марки, чтобы избежать нарушений работы желудочно-кишечного тракта животного", — сообщил он РИА Новости.

По словам Князькова, частая смена питания может обернуться катаральным гастритом, колитом и аллергией. При этом понять, что корм подходит животному, можно по следующим признакам: питомец активно его ест и не страдает от рвоты, диареи и зуда, а также не испытывает проблем со стулом.

Кроме того, ветеринар рассказал о преимуществах сухого и влажного корма. Первый, по его словам, способствует очищению зубов и массажу десен, содержит больше питательных веществ и полезен для животных с лишним весов. Однако при таком типе питания кормления уделять особое вниманию водному балансу, иначе у питомца могут развиться урологические болезни. Ветеринар рассказал, в какое время суток лучше не кормить кошку

Влажные корма, в свою очередь, выигрывают во вкусе. Их часто назначают животным, перенесшим операции, а также испытывающим проблемы с ЖКТ. Кроме того, влажный рацион поставляет в организм больше воды. Вместе с тем такое питание может привести к образованию зубного камня и развитию пародонтоза, поскольку не обеспечивает должной очистки зубов, отметил эксперт.

"Хозяин имеет полное право выбрать что-то одно или задуматься о возможности сочетать корма разной формы выпуска", — резюмировал Князьков и посоветовал перед сменой рациона проконсультироваться с ветеринарным врачом.