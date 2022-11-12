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Россияне смогут подавать документы в суд через госуслуги
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Правительство России одобрило законопроект, разрешающий россиянам подавать документы в суд через портал "Госуслуги", говорится на сайте кабмина. В дистанционном формате при... ПРАЙМ, 12.11.2022
общество , новости, правительство рф, суд, портал госуслуг
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Правительство России одобрило законопроект, разрешающий россиянам подавать документы в суд через портал "Госуслуги", говорится на сайте кабмина.
В дистанционном формате при согласии граждан можно будет также получать уведомления и повестки в суд. Кроме того, разрешается дистанционное участие в судебных заседаниях.
Как уточняется, документ вносит поправки в УПК РФ, его внесут в Госдуму в установленном порядке.