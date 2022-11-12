МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Правительство России одобрило законопроект, разрешающий россиянам подавать документы в суд через портал "Госуслуги", говорится на сайте кабмина. Цифровые профили юрлиц появятся на "Госуслугах" в этом году

В дистанционном формате при согласии граждан можно будет также получать уведомления и повестки в суд. Кроме того, разрешается дистанционное участие в судебных заседаниях.

Как уточняется, документ вносит поправки в УПК РФ, его внесут в Госдуму в установленном порядке.