МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Давид Арахамия, который возглавлял делегацию Украины на мирных переговорах с Россией считает, что новые переговоры Киева и Москвы могут пройти во второй половине 2023 года, сообщает украинское издание "Страна.ua". Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным и Зеленским

"Честно, я считаю, что это (переговоры — ред.) будет тогда, когда электоральные циклы начнут работать и в России, и в Соединенных Штатах, то есть это где-то во второй половине следующего года, когда уже будет стартовать и президентская гонка в США", — приводит издание слова депутата.

"Честно, я считаю, что это (переговоры — ред.) будет тогда, когда электоральные циклы начнут работать и в России, и в Соединенных Штатах, то есть это где-то во второй половине следующего года, когда уже будет стартовать и президентская гонка в США", — приводит издание слова депутата.

Владимир Зеленский 8 ноября после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала диалога. По его словам, это "восстановление территориальной целостности, уважение к уставу ООН, возмещение всех убытков, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится". При этом ранее Зеленский подписал указ о введении в действие решения совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Также он заявлял, что Украина не будет проводить никаких переговоров с Россией, пока Путин является президентом.