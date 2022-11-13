МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Демократическая партия США получает 50 мест в сенате и контроль над верхней палатой конгресса после победы своего кандидата Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада, прогнозирует CNN. В Белом доме оценили возможность поддержки Украины после выборов в конгресс

Как сообщает телеканал, при 96% подсчитанных бюллетеней Кортес-Мастро обходит конкурента из Республиканской партии Адама Лаксальта на 0,5% — около 5 тысяч голосов.

Демократам нужна половина, то есть 50 мест в сенате для контроля, поскольку верхнюю палату возглавляет вице-президент демократической администрации Камала Харрис.