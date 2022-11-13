Канал CNN предсказал, какая партия получит контроль в сенате США
CNN: Демократическая партия получит контроль над сенатом США по результатам промежуточных выборов
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Демократическая партия США получает 50 мест в сенате и контроль над верхней палатой конгресса после победы своего кандидата Кэтрин Кортес-Мастро в штате Невада, прогнозирует CNN.
Как сообщает телеканал, при 96% подсчитанных бюллетеней Кортес-Мастро обходит конкурента из Республиканской партии Адама Лаксальта на 0,5% — около 5 тысяч голосов.
Демократам нужна половина, то есть 50 мест в сенате для контроля, поскольку верхнюю палату возглавляет вице-президент демократической администрации Камала Харрис.
https://1prime.ru/society/20221113/838803408.html
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