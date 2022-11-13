МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. В Госдуму поступила президентская поправка к принятому в первом чтении законопроекту о гражданстве, по которой приобретенное гражданство РФ могут прекратить, если лицо совершает действия, создающее угрозу безопасности страны, текст документа есть в распоряжении РИА Новости. В ГД внесли законопроект об упрощении трудоустройства несовершеннолетних

Согласно поправке, такое решение может быть принято независимо от времени совершения угрожающих действий, а их факт будет устанавливать ФСБ.

"Гражданство Российской Федерации прекращается… если гражданин Российской Федерации, приобретший гражданство Российской Федерации в результате приема в гражданство Российской Федерации, совершил действия, создающие угрозу безопасности Российской Федерации… независимо от времени совершения действий, создающих угрозу безопасности Российской Федерации, и даты выявления факта совершения таких действий", — говорится в документе.

Поправка предусматривает, что "факт совершения действий, создающих угрозу безопасности Российской Федерации, устанавливается органами Федеральной службы безопасности".

Поправку предлагается внести в законопроект отдельной статьей.

В проекте закона, который был принят в первом чтении 5 апреля, лишение гражданства предусматривалось в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.

Законопроектом предусмотрено сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство, а также расширение полномочий главы государства по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение гражданства РФ.