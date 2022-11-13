МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Британский премьер Риши Сунак пообещал "раскритиковать" Россию на саммите G20 в Индонезии, пишет газета Telegraph. В Британии и Франции назвали потолок цен на нефть важным

Ранее издание сообщало со ссылкой на источники, что Британия и ЕС призывают союзников покинуть зал во время речи российской делегации.

"Саммит G20 не пройдет в привычном порядке. Мы раскритикуем путинский режим и разоблачим их глубокое презрение к той форме международного сотрудничества и уважения суверенитета, которую представляют форумы наподобие G20", — заявил Сунак.

Кроме того, газета приводит слова из заявления Даунинг-стрит, согласно которому премьер Британии планирует использовать G20 для того, чтобы строить "региональные альянсы, основывающиеся на (британских — ред.) ценностях", такие как организованный совместно с США и Австралией военный союз AUKUS.

Саммит G20 пройдет на Бали 15-16 ноября. Ранее в МИД РФ сообщили РИА Новости, что глава ведомства Сергей Лавров возглавит делегацию России на саммите.