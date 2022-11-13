МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. В Государственную думу поступили президентские поправки, расширяющие перечень оснований для лишения приобретенного гражданства, сообщили РИА Новости, ознакомившиеся с текстом документа. Юрист рассказала, кого нельзя лишать премии даже за плохую работу

Сам проект закона был одобрен в первом чтении в апреле. Внесенные в нижнюю палату парламента изменения расширяют перечень преступлений, за которые можно лишиться приобретенного гражданства.

Так, к террористической деятельности, обороту наркотиков и подделке документов добавили:

надругательство над российским флагом и гербом

публичные призывы к экстремистской деятельности,

вооруженный мятеж,

покушение на государственного или общественного деятеля,

взяточничество,

хулиганство,

вандализм,

похищение человека,

грабеж,

разбой,

незаконное хранение оружия,

дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Кроме того, законопроект предполагает смягчение требований к определенным категориям лиц для получения российского гражданства и расширение полномочий президента при определении лиц, имеющих право на упрощенное вступление в гражданство.