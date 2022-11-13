МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. В Государственную думу поступили президентские поправки, расширяющие перечень оснований для лишения приобретенного гражданства, сообщили РИА Новости, ознакомившиеся с текстом документа.

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Сам проект закона был одобрен в первом чтении в апреле. Внесенные в нижнюю палату парламента изменения расширяют перечень преступлений, за которые можно лишиться приобретенного гражданства.

Так, к террористической деятельности, обороту наркотиков и подделке документов добавили:

 

  • надругательство над российским флагом и гербом
  • публичные призывы к экстремистской деятельности,
  • вооруженный мятеж,
  • покушение на государственного или общественного деятеля,
  • взяточничество,
  • хулиганство,
  • вандализм,
  • похищение человека,
  • грабеж,
  • разбой,
  • незаконное хранение оружия,
  • дискредитацию Вооруженных сил РФ.

 

Кроме того, законопроект предполагает смягчение требований к определенным категориям лиц для получения российского гражданства и расширение полномочий президента при определении лиц, имеющих право на упрощенное вступление в гражданство.