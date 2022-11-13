В Госдуму поступили поправки о лишении приобретенного гражданства
В Думу внесли поправку о лишении приобретенного гражданства за надругательство над флагом
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. В Государственную думу поступили президентские поправки, расширяющие перечень оснований для лишения приобретенного гражданства, сообщили РИА Новости, ознакомившиеся с текстом документа.
Сам проект закона был одобрен в первом чтении в апреле. Внесенные в нижнюю палату парламента изменения расширяют перечень преступлений, за которые можно лишиться приобретенного гражданства.
Так, к террористической деятельности, обороту наркотиков и подделке документов добавили:
надругательство над российским флагом и гербом
публичные призывы к экстремистской деятельности,
вооруженный мятеж,
покушение на государственного или общественного деятеля,
взяточничество,
хулиганство,
вандализм,
похищение человека,
грабеж,
разбой,
незаконное хранение оружия,
дискредитацию Вооруженных сил РФ.
Кроме того, законопроект предполагает смягчение требований к определенным категориям лиц для получения российского гражданства и расширение полномочий президента при определении лиц, имеющих право на упрощенное вступление в гражданство.
https://1prime.ru/society/20221113/838804329.html
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