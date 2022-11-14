МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Заинтересованность россиян в дополнительной подработке зависит от уровня дохода — так, чем выше доход у человека, тем чаще он берет подработки, говорится в исследовании сервиса SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Россияне смогут подавать документы в суд через госуслуги

"Чем выше доход респондентов, тем больше среди них, кто находит время и силы на дополнительную работу: если среди опрошенных с зарплатой менее 30 тысяч рублей подрабатывают 15%, то среди россиян, зарабатывающих свыше 80 тысяч рублей — 27%", — говорится в материалах.

Чаще всего подработка приносит россиянам от 10% до 30% их дохода: об этом сообщили 38% опрошенных. У 29% дополнительный доход составляет менее 10%, у 17% респондентов — от 30% до 50%. Более половины дохода подработка приносит 16% россиян. При этом удаленные сотрудники подрабатывают в 1,5 раза чаще тех, кто занят на территории работодателя (33% против 21% соответственно). Также для них характере больший доход от подработки, чем у тех, кто работает на территории работодателя.

Отмечается, что у 62% из тех, кто имеет подработки, дополнительная работа занимает до 10 часов в неделю, у каждого пятого — от 10 до 20 часов в неделю. Более 20 часов в неделю тратят на подработку 17% опрошенных, причем такой подход более распространен среди дистанционных сотрудников (24% против 16% среди тех, кто работает на территории работодателя).

В октябре исследование мебельного ритейлера Hoff показало, что в целом каждый второй опрошенный россиянин хотел бы работать из дома, четверть мечтают иметь гибридный график, а 22% предпочитают самостоятельно выбирать, где им удобнее работать. При этом 8% выбрали бы постоянную работу в офисе.