МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Комментарий премьер-министра Великобритании Риши Сунака по поводу решения президента России Владимира Путина не принимать участие в саммите G20 вызвал крайне негативную реакцию у читателей Daily Mail, которые обвинили политика из Соединенного Королевства в лицемерии. "Выводы сделаны". В Twitter поддержали неожиданное заявление Шольца

"Лицемер. Сунак не собирался ехать на COP27 (климатическая конференция, проходившая в Египте — Прим. ред.), пока на него не надавили", — написал пользователь Steve Kent.

"Получается, они от него отворачиваются, оскорбляют его, а потом удивляются, что он не хочет принимать участие?" — отметил юзер grunt.

"Сунак и Хант представляют большую опасность для Великобритании, чем Путин", — согласился QueenandCountry.

"Сунак — очередной клоун", — заявил RabD.

"Еще одного ряда тяжелых санкций будет достаточно, чтобы разрушить то, что осталось от экономики Великобритании", — резюмировал Valleygamer.

Саммит G20 состоится 15 и 16 ноября на острове Бали. Ранее в МИД сообщили РИА Новости, что делегацию России на саммите G20 возглавит глава ведомства Сергей Лавров. На G20 российская делегация планирует изложить ряд конкретных инициатив насчет торговли продовольствием и энергетическими ресурсами, включая наращивание газового сотрудничества с Турцией, организацию поставок крупных партий зерна и удобрений.

G20 считается главным форумом международного экономического сотрудничества, на который приходится около 85 процентов мирового ВВП, более 75 процентов мировой торговли и около двух третей населения мира