МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Выплаты за декабрь для мобилизованных произведут досрочно — до 25 числа следующего месяца, сообщили в Минобороны. Правительство дополнительно выделит средства на ежемесячные детские выплаты

"Средства за декабрь выплатят в тот же месяц до 25 декабря", — приводятся слова замглавы ведомства Татьяны Шевцовой в телеграм-канале депутата Госдумы от "Единой России" Максима Иванова, обратившегося ранее с соответствующим вопросом.

Как уточняется, это позволит обеспечить декабрьскими выплатами семьи граждан, призванных на военную службу.

Согласно установленному порядку, денежное довольствие за месяц службы выплачивается с 10 по 20 число следующего месяца. Таким образом для мобилизованных сделают исключение.