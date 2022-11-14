Мобилизованные россияне получат выплаты в следующем месяце досрочно – до 25 декабря
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Выплаты за декабрь для мобилизованных произведут досрочно — до 25 числа следующего месяца, сообщили в Минобороны.
"Средства за декабрь выплатят в тот же месяц до 25 декабря", — приводятся слова замглавы ведомства Татьяны Шевцовой в телеграм-канале депутата Госдумы от "Единой России" Максима Иванова, обратившегося ранее с соответствующим вопросом.
Как уточняется, это позволит обеспечить декабрьскими выплатами семьи граждан, призванных на военную службу.
Согласно установленному порядку, денежное довольствие за месяц службы выплачивается с 10 по 20 число следующего месяца. Таким образом для мобилизованных сделают исключение.
https://1prime.ru/society/20221114/838812417.html
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