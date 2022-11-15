МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. США не прекращают охоту за россиянами в третьих странах, заявил посол РФ Анатолий Антонов, назвав такую практику неприемлемой. Посол Антонов раскритиковал решение США считать экономику России нерыночной

"Что касается ареста или задержания наших граждан в третьих странах, то мы неоднократно заявляли, что категорически выступаем против политики США охоты за россиянами в различных странах мира. Вынужден на сегодняшний день признать, что американцы не останавливаются, а продолжают свою деятельность", — сказал он российским журналистам.

Антонов накануне посетил в тюрьме Северной Каролины россиянина Романа Селезнева, которого похитили американские спецслужбы на Мальдивах.

До этого Антонов навестил в Иллинойсе Виктора Бута, арестованного по запросу США в Таиланде, и в Калифорнии — Александра Винника, экстрадированного из Греции. В октябре по американскому ордеру в Италии задержали сына красноярского губернатора Артема Усса, а в Германии — его предполагаемого делового партнера Юрия Орехова.