МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Большинство россиян нанимает специалистов, чтобы сделать у себя дома ремонт, однако каждый третий предпочитает заниматься этим самостоятельно, показало исследование банка "Русский Стандарт", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Россияне стали значительно больше покупать продукции для животных

"Наибольшее число респондентов нанимает ремонтников-строителей. Так, 29,5% отметили, что подбирают бригаду по рекомендации, 14% приглашают рабочих из числа знакомых или родственников, а 6,5% обращаются в специализированные компании. При этом 39,5% россиян самостоятельно делают обновление интерьера. И 10,5% ответили, что пока не сталкивались с ремонтом", — показало исследование мнений 1500 респондентов.

Согласно результатам исследования, 59% респондентов не верят, что ремонт можно закончить в запланированные сроки, подтверждая, что он всегда затягивается. Соответственно, 41% опрошенных знают примеры, когда получилось завершить работы вовремя.

На вопрос о том, можно ли сделать ремонт в рамках запланированного бюджета, утвердительно отвечают 46,5% участников исследования. Тогда как 53,5% считают, что смета всегда увеличивается по мере проведения работ.

Интересно, что 43% респондентов предпочитают делать ремонт на свои накопления, тогда как 35,5% отмечают, что покупки по кредитной карте вполне уместны. И оставшиеся 21,5% россиян готовы взять кредит наличными, который поможет им сделать ремонт быстрее.