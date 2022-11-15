Си Цзиньпин высказался о конфликте на Украине на полях саммита G20
Си Цзиньпин: международное сообщество должно создать условия для прекращения огня на Украине
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Китай выступает за прекращение огня на Украине и начало мирных переговоров, международное сообщество должно создать для этого условия, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита G20 на Бали.
"Стороны обменялись мнениями о ситуации на Украине. Си Цзиньпин подчеркнул, что позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна, Китай выступает за прекращение огня, прекращение военных действий и мирные переговоры", — сообщает Центральное телевидение Китая.
Вместе с тем Си Цзиньпин подчеркнул, что "международное сообщество должно создать для этого условия, и Китай также продолжит играть свою конструктивную роль".
https://1prime.ru/society/20221115/838822894.html
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