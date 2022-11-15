МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Политический курс США вызывает у России ощущение, что ее загнали в угол, пишет в статье для издания The American Conservative Тед Снайдер. В НАТО заявили о сохраняющихся рисках вокруг "продуктовой сделки"

Он констатирует, что Вашингтон игнорирует редупреждения Москвы и продолжает давить. В этой связи обозреватель отмечает: "Никого нельзя ставить в безвыходное положение, особенно Россию".

Развивая мысль, Снайдер пишет, что Россию "загоняют в угол" заявления Украины и Запада о Крыме, расширение НАТО на Восток и переброска военнослужащих Североатлантического альянса в Европу.

Обозреватель напомнил, что об опасности расширения НАТО предупреждал и президент России Владимир Путин, и его предшественники.

Снайдер уверен, что Соединенным Штатам необходимо подумать о выходе из сложившейся ситуации, тем более, как он отмечает, Байден обещал "над этим поразмыслить", отказавшись от дальнейших попыток загонять Россию в угол.