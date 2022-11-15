В США поняли, почему Россию нельзя "загонять в угол"
American Conservative: США нужно отказаться от попыток "загнать Россию в угол"
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Политический курс США вызывает у России ощущение, что ее загнали в угол, пишет в статье для издания The American Conservative Тед Снайдер.
Он констатирует, что Вашингтон игнорирует редупреждения Москвы и продолжает давить. В этой связи обозреватель отмечает: "Никого нельзя ставить в безвыходное положение, особенно Россию".
Развивая мысль, Снайдер пишет, что Россию "загоняют в угол" заявления Украины и Запада о Крыме, расширение НАТО на Восток и переброска военнослужащих Североатлантического альянса в Европу.
Обозреватель напомнил, что об опасности расширения НАТО предупреждал и президент России Владимир Путин, и его предшественники.
Снайдер уверен, что Соединенным Штатам необходимо подумать о выходе из сложившейся ситуации, тем более, как он отмечает, Байден обещал "над этим поразмыслить", отказавшись от дальнейших попыток загонять Россию в угол.
https://1prime.ru/society/20221115/838823848.html
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