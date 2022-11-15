МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Социальный комитет Совфеда во вторник поддержал два закона о передаче Федеральному казначейству для размещения средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии и резерва по обязательному пенсионному страхованию. Россиян предупредили, что можно успеть сделать с пенсиями до 1 декабря

Правительство разработало эти меры для обеспечения сохранности и возвратности средств страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, которые будут поступать в Фонд пенсионного и социального страхования России (Соцфонд), и резерва по обязательному пенсионному страхованию фонда при их инвестировании.

В данный момент эти средства размещаются Пенсионным фондом России (ПФР) самостоятельно на банковских депозитах в кредитных организациях, однако фонд из-за специфики своей деятельности не сможет выполнять эту функцию.

По мнению кабмина, Федеральное казначейство обладает наибольшим опытом и компетентностью в размещении бюджетных средств. Оно же сейчас занимается и размещением средств страхового резерва Фонда соцстрахования (ФСС) на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Единый Соцфонд России, объединяющий ПФР и ФСС, начнет работу с 2023 года.

В связи с этим первым законом вносятся изменения в Бюджетный кодекс, которые закрепляют за Федеральным казначейством полномочия размещать соответствующие средства. При этом предлагаемый порядок их размещения аналогичен тому, что сейчас установлен для размещения средств страхового резерва ФСС.

Второй закон внесет необходимые изменения в законы "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования", "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в РФ", "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений" и "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений".

Новые законы должны вступить в силу через 180 дней после их официального опубликования.