МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Повышение тарифов ЖКХ в Москве будет ниже прогнозируемой инфляции, совокупный рост стоимости коммунальных услуг составит установленные на федеральном уровне 9%, сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития столицы.

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"Совокупный рост стоимости коммунальных услуг составит установленные на федеральном уровне 9%, что почти на 5 процентных пунктов ниже уровня инфляции – по прогнозу Минэкономразвития России, среднегодовая инфляция в стране составит 13,9%", — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что тарифы на коммунальные услуги будут индексированы с 1 декабря, на жилищные – с 1 января. Тарифы на коммунальные услуги в соответствии с постановлением правительства РФ не будут повышаться полтора года — до 1 июля 2024 года. Стоимость услуги обращения с отходами в этом году останется практически без изменения. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт будет установлен в размере 24,09 рублей за квадратный метр.

"При этом бюджетом Москвы на 2023 год предусматривается индексация всех социальных выплат на 10% — выше, чем установленный предел роста тарифов ЖКХ. Кроме того, сохраняются все действующие льготы и субсидии на оплату услуг ЖКХ — сегодня в Москве различными льготами в этой сфере пользуется более 3,5 миллиона человек, субсидиями — 0,5 миллиона человек", — сообщили в пресс-службе.

Синхронно с индексацией тарифов будут пересмотрены стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчета субсидий гражданам, что позволит обеспечить поддержку нуждающихся. Субсидии могут получить все москвичи, чьи расходы на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи составляют более 10%.

В пресс-службе отметили, что государственный жилищный фонд продолжит сдаваться в наем по ставкам значительно ниже рыночных. В Москве с 1 января 2023 года за социальный наем нанимателям, которым предоставляются меры социальной поддержки по оплате ЖКУ, в платежках будет выставляться в среднем 20 рублей за квадратный метр, иным нанимателям — 35 рублей за квадратный метр.