МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Рост транспортных тарифов в Москве со 2 января 2023 года будет ниже прогнозной инфляции на шесть процентных пунктов и составит в среднем 8%, сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития столицы. Власти Москвы сообщили, что индексация тарифов ЖКХ будет ниже инфляции

"Рост транспортных тарифов составит в среднем 8%, что ниже уровня прогнозной инфляции на 2022 год почти на 6 процентных пунктов", — рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что в городском транспорте Москвы пятый год подряд останется прежней стоимость абонемента на 365 дней – 19 500 рублей для Центральной зоны и 24 450 рублей в зоне "Пригород". Также не изменится цена одной поездки при оплате по биометрии (Face Pay) — 46 рублей. С июня появится возможность привязки абонементов для прохода по биометрии (Face Pay).