МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Взрыв прогремел в районе Фатих в Стамбуле, машины охвачены пламенем, причина взрыва неясна, пишут местные СМИ. В Турции расследуют провокационные посты в соцсетях о взрыве в Стамбуле

"В стамбульском районе Фатих пламя, распространившееся от автомобиля, который начал гореть по неизвестной причине, перекинулось на припаркованные автомобили. Во время пожара, отраженного на записях камер мобильных телефонов, были слышны звуки прогремевших взрывов"- пишет портал Haberturk.