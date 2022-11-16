Haberturk: в районе Фатих в Стамбуле прогремел взрыв, машины охвачены пламенем
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Взрыв прогремел в районе Фатих в Стамбуле, машины охвачены пламенем, причина взрыва неясна, пишут местные СМИ.
"В стамбульском районе Фатих пламя, распространившееся от автомобиля, который начал гореть по неизвестной причине, перекинулось на припаркованные автомобили. Во время пожара, отраженного на записях камер мобильных телефонов, были слышны звуки прогремевших взрывов"- пишет портал Haberturk.
https://1prime.ru/society/20221116/838834995.html
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