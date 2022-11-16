МИД Польши заявил, что упавшая ракета была российского производства
МИД Польши: упавшая на территорию республики ракета была российского производства
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Упавшая в Польше ракета была российского производства, заявил МИД республики.
"В 15:40 на территории села Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли два гражданина Польской Республики", — говорится в сообщении.
https://1prime.ru/society/20221116/838835363.html
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