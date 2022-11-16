МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Упавшая в Польше ракета была российского производства, заявил МИД республики. СМИ: в Польше около границы с Украиной упали две ракеты

"В 15:40 на территории села Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства упала ракета российского производства, в результате чего погибли два гражданина Польской Республики", — говорится в сообщении.