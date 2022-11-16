МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. В период повышенной напряженности Вашингтону и Москве необходимо иметь открытые каналы связи, поэтому США продолжают взаимодействие с Россией по восстановлению дипсостава и полноценного функционирования посольств, заявили "Известиям" в американской дипмиссии в Москве. Посольство заявило о негативном влиянии санкций на сотрудничество с Ираком

В представительстве отметили, что продолжают работать с российским правительством для поддержания должным образом укомплектованного, жизнеспособного и функционирующего посольства США в Москве.

"Такое посольство имеет решающее значение для дипломатии, и поэтому мы продолжаем усердно работать над решением этой проблемы (с численностью дипсостава — прим. ред.)", — подчеркнули американские дипломаты.