США намерены восстановить дипсостав посольства в Москве
Дипмиссия США: Вашингтон и Москва продолжают работу по восстановлению дипсостава своих посольств
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. В период повышенной напряженности Вашингтону и Москве необходимо иметь открытые каналы связи, поэтому США продолжают взаимодействие с Россией по восстановлению дипсостава и полноценного функционирования посольств, заявили "Известиям" в американской дипмиссии в Москве.
В представительстве отметили, что продолжают работать с российским правительством для поддержания должным образом укомплектованного, жизнеспособного и функционирующего посольства США в Москве.
"Такое посольство имеет решающее значение для дипломатии, и поэтому мы продолжаем усердно работать над решением этой проблемы (с численностью дипсостава — прим. ред.)", — подчеркнули американские дипломаты.
https://1prime.ru/society/20221116/838836258.html
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