2022-11-16T05:11:00+03:00

2022-11-16T05:13:09+03:00

2022-11-16T05:11:00+03:00

2022

https://1prime.ru/society/20221116/838836305.html

Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США

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ДОНАЛЬД ТРАМП ПОДАЛ ЗАЯВКУ НА ВЫДВИЖЕНИЕ СВОЕЙ КАНДИДАТУРЫ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА США — ДОКУМЕНТ ПРАЙМ, 16.11.2022

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60