Дональд Трамп подал заявку на выдвижение своей кандидатуры на пост президента США
ДОНАЛЬД ТРАМП ПОДАЛ ЗАЯВКУ НА ВЫДВИЖЕНИЕ СВОЕЙ КАНДИДАТУРЫ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА США — ДОКУМЕНТ
https://1prime.ru/society/20221116/838836305.html
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ДОНАЛЬД ТРАМП ПОДАЛ ЗАЯВКУ НА ВЫДВИЖЕНИЕ СВОЕЙ КАНДИДАТУРЫ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА США — ДОКУМЕНТ
https://1prime.ru/society/20221116/838836305.html
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