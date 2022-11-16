Запад повышает вероятность начала войны, заявил Медведев
Медведев: история с ракетой в Польше доказывает повышение Западом вероятности начала войны
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. История с ракетой на польской территории доказывает повышение Западом возможности начала мировой войны, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Польские СМИ вечером во вторник писали об инциденте с падением двух ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, приведшему к гибели двух человек. МИД страны заявлял, что снаряды были произведены в России.
"История с украинским "ракетным ударом" по польской ферме доказывает лишь одно: Запад своей гибридной войной с Россией повышает вероятность начала войны мировой", — отметил политик в Twitter.
Президент Польши Анжей Дуда, в свою очередь, подчеркнул отсутствие информации о происхождении ракет.
Позднее издание Associated Press, сославшись на американских чиновников, сообщило, что упавшие снаряды выпустила украинская сторона, целясь в российские ракеты.
https://1prime.ru/society/20221116/838838858.html
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