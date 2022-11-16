МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. История с ракетой на польской территории доказывает повышение Западом возможности начала мировой войны, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Медведев назвал резолюцию ООН о репарациях Украине беззаконным решением

Польские СМИ вечером во вторник писали об инциденте с падением двух ракет в Люблинском воеводстве на границе с Украиной, приведшему к гибели двух человек. МИД страны заявлял, что снаряды были произведены в России.

"История с украинским "ракетным ударом" по польской ферме доказывает лишь одно: Запад своей гибридной войной с Россией повышает вероятность начала войны мировой", — отметил политик в Twitter.

Президент Польши Анжей Дуда, в свою очередь, подчеркнул отсутствие информации о происхождении ракет.

Позднее издание Associated Press, сославшись на американских чиновников, сообщило, что упавшие снаряды выпустила украинская сторона, целясь в российские ракеты.