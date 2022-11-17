МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Роскомнадзор ввел ограничение доступа к сайту издания "Новая газета", об этом сказано в сообщении в универсальном сервисе ведомства. Роскомнадзор не получал уведомление от Whoosh об утечке данных

Верховный суд России удовлетворил иск Роскомнадзора 15 сентября. Ведомство потребовало закрыть сайт "Новой газеты". Поводом для иска стали два упоминания организаций без указания на то, что они являются иностранными агентами. Роскомнадзор направлял редакции издания два предупреждения. Представитель ведомства в ходе заседания сослалась на то, что закон о СМИ предусматривает в таком случае обращение в суд с иском о прекращении деятельности.

По словам представителя "Новой газеты", первое нарушение носило формальный, технический и явно неумышленный характер и после предупреждения ошибку исправили. Во втором случае маркировка отсутствовала, так как суд исключил организацию из списка иноагентов (впоследствии это решение было отменено и статус вернули). Представитель посчитал прекращение деятельности несоразмерным наказанием. Главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов заявил в суде о 30-летней истории газеты, напомнил, что издание и так на год приостановило деятельность, и предложил ограничиться штрафом.

Ранее Басманный суд Москвы постановил лишить лицензии СМИ печатную версию "Новой газеты" и издательский дом "Новая рассказ-газета". Поводом для такого решения стал тот факт, что в 2006 году оно согласно закону не представило в Роскомнадзор свой обновленный устав после смены учредителя. При этом де-факто "Новая газета" приостановила работу еще в марте этого года после второго предупреждения Роскомнадзора о недопустимости нарушения законодательства РФ.

Уехавшие из России журналисты "Новой газеты" позднее создали под таким же брендом новый проект под названием "Новая газета. Европа" и отметили, что это "не филиал "Новой газеты", но самостоятельный проект, независимый юридически и фактически".